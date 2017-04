Facebook Messenger, ecco i pagamenti di gruppo

Filippo Vendrame,

Facebook Messenger è sempre di più un’applicazione che va oltre il discorso della comunicazione. Nel tempo, infatti, Facebook ha lavorato molto duramente per fare si che Messenger diventasse il baricentro di molte attività degli utenti sul web. Adesso, come parte di un ultimo aggiornamento dell’applicazione per Android, Facebook Messenger introduce i pagamenti di gruppo. Si tratta, tuttavia, di una funzionalità dedicata solamente al mercato americano dove da tempo Messenger consente anche micro transazioni economiche.

Dunque, gli iscritti dalla loro applicazione per Android ma anche dal loro PC desktop, potranno inviare o ricevere denaro tra i gruppi di persone su Messenger. Il tutto in pochi semplice passaggi e senza costi aggiuntivi. Trattasi di una funzionalità che può trovare utilità in tante situazioni come per raccogliere i soldi del conto di una cena tra amici o per raccogliere il budget per un regalo di compleanno. Per effettuare le transazioni economiche, quello che gli utenti di Messenger dovranno fare è solamente di tappare il segno più nell’angolo in basso a sinistra di una conversazione di gruppo per accedere alle funzionalità extra, e tappare così l’icona pagamenti con il simbolo a forma di dollaro.

Successivamente si dovrà solamente scegliere a chi inviare o a chi richiedere i soldi. Facebook Messenger da la possibilità di selezionare o solo pochi utenti o tutti i membri di un gruppo. Come step ulteriore bisognerà inserire l’importo che si desidera richiedere alla persona o la somma totale da dividere in modo uniforme tra utenti. Infine, è anche possibile specificare la natura di questa transazione, cioè a che scopo saranno utilizzati i soldi.

Per rendere più semplice tracciare i pagamenti, Messenger mostrerà chi ha pagato e chi no. Tutte le transazioni avvengono in maniera sicura, quindi nessun problema nell’utilizzare la propria carta di credito in abbinamento all’account di Messenger.

Nessuna indiscrezione su di un possibile allargamento al resto del mondo del servizio.