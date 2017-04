Fujifilm GFX 50S: Touch & Try Before You Buy

Cristiano Ghidotti,

Presentata all’inizio dell’anno, Fujifilm GFX 50S è una mirrorless con sensore medio formato da ben 51,4 megapixel. Una fotocamera che strizza l’occhio ai professionisti alla ricerca di un corpo macchina dalle dimensioni compatte, in grado di offrire una grande versatilità. Oggi il produttore lancia in Italia l’iniziativa Touch & Try Before You Buy.

Si tratta di un programma messo in campo con l’obiettivo di consentire a chiunque di mettere alla prova il prodotto per valutarne l’eventuale acquisto, presso la rete di rivenditori autorizzati sparsi su tutto il territorio nazionale. Per trovare quello più vicino è sufficiente consultare l’apposita pagina sul sito ufficiale. Sarà possibile testare la mirrorless e le ottiche compatibili (è equipaggiato l’attacco G Mount), così da capire quale configurazione risponde meglio alla propria concezione di fotografia. La fotocamera è in vendita al prezzo di 7.115 euro per il solo corpo macchina.

Per saggiare tutte le potenzialità e funzionalità del sistema medio formato Fujifilm, prima dell’acquisto, da oggi presso i rivenditori autorizzati si potrà toccare con mano e fare qualche scatto con GFX 50S, scegliendo l’ottica più adatta alle proprie esigenze, tra GF63mmF2.8 R WR GF32-64mmF4 R LM WR GF120mmF4 R LM OIS WR Macro.

Fujifilm GFX 50S

Dal punto di vista tecnico, il già citato sensore sensore medio formato da 51,4 megapixel (43,8×32,9 mm) della GFX 50S è affiancato dal processore d’immagine X-Processore Pro. Un dispositivo che pensa anche ai filmmaker, con la registrazione video a definizione Full HD (1920×1080 pixel) con un framerate pari a 30 fps. Sul retro si trova un display LCD touchscreen da 2,36 milioni di pixel, mentre il mirino elettronico Organic EL da 3,69 milioni di pixel con struttura rimovibile permette una notevole flessibilità di utilizzo.