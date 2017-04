Garmin vivosmart 3, display OLED a scomparsa

Luca Colantuoni,

Il produttore californiano continua a sfornare dispositivi indossabili per tutti i gusti. Dopo lo sportwatch Forerunner 935, Garmin ha annunciato il vivosmart 3, un activity tracker con design ultra-slim e un display OLED a scomparsa che consente di incrementare la durata della batteria. Altre novità rispetto alla precedente generazione sono la misurazione del VO2 Max e le notifiche dai social network. Il gadget sarà disponibile anche in Italia nel corso delle prossime settimane.

Il vivosmart 3 possiede un cinturino in silicone e può essere indossato anche in acqua, in quanto resiste ad una pressione di 5 atmosfere (circa 50 metri di profondità). Il display OLED (9,6×19,2 millimetri) con risoluzione di 64×128 pixel si accende solo quando l’utente muove il polso o viene attivato da gesture, alert e notifiche. Ciò consente di incrementare l’autonomia della batteria ricaricabile fino a cinque giorni. Il vivosmart 3 è il primo della serie vivo ad offrire la stima del VO2 Max, ovvero il massimo consumo di ossigeno possibile durante uno sforzo. La funzione Fitness Age misura “l’età fitness”, relazionando il dato stimato del VO2 max e la preparazione fitness. Più l’età è bassa rispetto a quella reale, migliore sarà la condizione fisica.

Oltre alle tradizionali misure (distanza, numero di passi, calorie bruciate, ecc.), il vivosmart 3 può monitorare il livello di stress, in base alla variazione della frequenza cardiaca. Grazie alla tecnologia Garmin Move IQ, il fitness tracker rileva automaticamente il tipo di attività, come camminare, correre o pedalare e li registra per consentire una successiva analisi su Garmin Connect. Il dispositivo conta anche ripetute e tempi di recupero tra un esercizio e l’altro. Quando collegato allo smartphone, il vivosmart 3 riceve notifiche per chiamate, messaggi, email, eventi in calendario, social network e app. È inoltre possibile controllare la riproduzione musicale.

Il fitness tracker sarà disponibile in due colori (nero e viola) nel corso del secondo trimestre. Il prezzo in euro non è ancora noto. Negli Stati Uniti viene venduto da 139,99 dollari.