iPhone 8: nuova tecnologia per le batterie

Marco Grigis,

Tra le tante novità che potrebbero riguardare il futuro iPhone 8, da uno schermo OLED fino all’introduzione della ricarica wireless, Apple starebbe pensando a nuove tecnologie per la batteria. È quanto rivela Reuters, sulla base di alcune indiscrezioni provenienti dai distretti produttivi partner di Cupertino: l’azienda vorrebbe sviluppare chip per batterie proprietari, per ottimizzare il più possibile l’autonomia dello smartphone.

In modo simile al caso che ha visto coinvolta Imagination Technologies, con Apple pronta a interrompere i contratti per produrre in-house le proprie GPU mobile, il gruppo starebbe pensando di rinunciare a Dialog Semiconductor affinché possa impiegare chip per le batterie del tutto proprietari. L’indiscrezione sarebbe nata da una nota finanziaria di Karsten Iltgen, di Bankhaus Lampe, in merito ai piani del gruppo di Cupertino rispetto ad alcuni partner asiatici.

Sempre in modo simile a Imagination Technologies, le azioni di Dialog sono scese a seguito della rivelazione, un segno di quanto siano importanti le scelte della Mela per gli altri attori del panorama produttivo internazionale. L’analista, infatti, sottolinea come i guadagni di Dialog dipendano proprio al 70% dagli ordini targati mela morsicata.

Allo stesso tempo, emerge come Apple possa aver inaugurato dei propri team per lo sviluppo di tali chip, in due distinti centri di sviluppo: uno a Monaco e l’altro in California, per un totale di 80 ingegneri al lavoro sul progetto.

Non è detto, tuttavia, che questo cambiamento coinvolga davvero iPhone 8. Lo smartphone pare vedrà l’incorporazione di un sistema di ricarica wireless, tecnologia che, da tempo, sembra sia in fase di sviluppo proprio grazie a Dialog. Non si esclude, di conseguenza, il distacco di Apple possa avvenire nei prossimi anni. Non resta che attendere il prossimo settembre, quando iPhone 8 sarà presentato al pubblico, in concomitanza con i rinnovati iPhone 7S e iPhone 7S Plus, nonché la nuova linea degli Apple Watch.