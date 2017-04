Microsoft rilascia il Patch Tuesday di Aprile

Filippo Vendrame,

Puntuale come ogni mese, Microsoft ha rilasciato il Patch Tuesday anche per il mese di aprile 2017. Trattasi dell’appuntamento ricorrente in cui la casa di Redmond distribuisce correttivi soprattutto lato sicurezza per tutti i sistemi operativi e software che supporta. Tra i correttivi sono presenti alcuni che vanno a risolvere problemi con Hyper-V, una pericolosa falla di Word che permette l’installazione di spyware nel caso si aprano specifici documenti e in Outlook dove una falla di sicurezza può consentire l’esecuzione di codice remoto.

Gli aggiornamenti di sicurezza di aprile vanno ad agire, dunque, su diverse aree del sistema operativo ed in particolare su Internet Explorer, Edge, Office, Office Services, Office Web App, Silverlight e Adobe Flash. Aggiornamenti che sono disponibili per Windows 7, Windows 8/8.1 e Windows 10. Trattandosi di update per la sicurezza, l’esortazione è quella di installarli quanto prima attraverso il consueto strumento di Windows Update per garantire, così, sempre la massima sicurezza per il proprio PC, sia esso di casa o di lavoro.

Da evidenziare, comunque, che l’aggiornamento che chiude la falla di Word di Office, va a risolvere il grave problema segnalato dalla società esperta di sicurezza FireEye. La società, infatti, aveva scoperto una vulnerabilità in tutte le versioni di Word che consente di installare malware sul computer, sfruttando un documento RTF infetto. L’exploit, indicato come piuttosto pericoloso, è stato adesso risolto.

Installando il nuovo Patch Tuesday, dunque, i PC torneranno ad essere perfettamente sicuri anche da questo punto di vista.