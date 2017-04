Misfit Flare, fitness tracker essenziale

Luca Colantuoni,

Misfit ha annunciato un nuovo fitness tracker economico, indirizzato agli sportivi che cercano un dispositivo essenziale. Il Flare possiede infatti un design moderno, un ingombro ridotto al minimo e permette di registrare i principali parametri durante l’attività fisica. Il gadget può essere acquistato anche dagli utenti italiani sul sito del produttore californiano.

Il Misfit Flare possiede una cassa in alluminio e un cinturino in TPU (poliuretano termoplastico). Il piccolo display (diametro 24 millimetri) è sostanzialmente un pulsante touch programmabile con una singola luce a LED posizionata sotto il vetro. All’interno del fitness tracker ci sono un motore a vibrazione, l’accelerometro, il magnetometro e il modulo Bluetooth 4.1 per la sincronizzazione de dati con l’app Misfit per Android e iOS. Il dispositivo resiste all’acqua fino ad una profondità di 50 metri e viene alimentato da una normale batteria a bottone (Panasonic CR1632) che garantisce un’autonomia fino a sei mesi.

Il gadget misura distanza, numero di passi, calorie bruciate, tipo di attività, durata e qualità del sonno. Lo “smart button” può essere impostato, tramite l’app Misfit Link, per eseguire diverse azioni, come scattare una foto con lo smartphone o avviare la riproduzione musicale. Il Flare consente di monitorare i progressi semplicemente con un doppio tocco sullo schermo. La luce a LED mostra i progressi in percentuale attraverso il numero di lampeggi.

Il Misfit Flare può tracciare diverse attività, tra cui corsa, calcio, basket, nuoto e tennis. L’app mostra tabelle e grafici dei progressi su base giornaliera, settimanale e mensile. Il nuovo fitness tracker è disponibile in colore nero ad un prezzo di 60,14 euro.