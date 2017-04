Moto C e Moto C Plus, nuovi smartphone economici?

Luca Colantuoni,

Nelle prossime settimane è previsto l’annuncio dei Moto E4 e Moto E4 Plus, quarta generazione della serie entry level prodotta da Motorola. In base alle ultime indiscrezioni, la sussidiaria di Lenovo ha pianificato il lancio di modelli ancora più economici, denominati Moto C e Moto C Plus, entrambi con Android 7.0 Nougat. La versione base verrà proposta in due varianti (3G e 4G), mentre l’altra avrà un chip LTE.

I due Moto C dovrebbero avere un telaio in plastica (almeno così sembra dall’unica immagine disponibile), pulsanti capacitivi e fotocamera frontale con flash LED. La diagonale dello schermo è identica (5 pollici), ma cambia la risoluzione: 854×480 pixel per il Moto C e 1280×720 pixel per il Moto C Plus. Motorola ha scelto processori quad core MediaTek: 1,3 GHz a 32 bit per il Moto C 3G, 1,1 GHz a 64 bit per il Moto C 4G e 1,3 GHz a 32 GHz per il Moto C Plus. La dotazione hardware del Moto C comprende inoltre 1 GB di RAM e 8 o 16 GB, mentre il Moto C Plus integra 1 o 2 GB di RAM e 16 GB di storage.

La capacità della batteria potrebbe far preferire il Moto C Plus (4.000 mAh) al Moto C (2.350 mAh). Il modulo fotografico posteriore include una sensore da 5 megapixel per il Moto C e da 8 megapixel per il Moto C Plus, entrambi affiancati dal flash LED. La fotocamera frontale (2 megapixel con flash LED) è invece la stessa per i due smartphone. È inoltre presente lo slot microSD e i tradizionali moduli wireless (WiFi, Bluetooth e GPS).

I nuovi Moto C e Moto C Plus verranno offerti in quattro colori: bianco, nero, oro e rosso. Al momento non sono noti i prezzi, né la data di arrivo sul mercato.