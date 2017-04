Windows 10 Mobile, nuova build con sorpresa

Filippo Vendrame,

Accanto al rilascio di Windows 10 Creators Update per i PC ed accanto alla distribuzione del Patch Tuesday di aprile, Microsoft ha rialsciato anche la build 15063.138 di Windows 10 Mobile per tutti gli iscritti al programma Insider che hanno scelto l’opzione Fast Ring. Trattasi della medesima build che hanno ricevuto gli utenti PC attraverso il recente Patch Tuesday di aprile. La notizie in se potrebbe sembrare normale, sono oramai tante le build Insider che Microsoft ha rialsciato per la declinazione mobile del sistema operativo. Qui, però, c’è una novità molto interessante.

L’aggiornamento è stato indicato come “April 2017 update for Windows 10 Version 15063.138 for arm-based Phone Devices“, una dicitura anomala e assolutamente inedita per il panorama mobile di Windows 10. La scelta del nome apre, infatti, scenari interessanti. Microsoft, infatti, potrebbe aver deciso di abbandonare la dicitura “Windows 10 Mobile” in favore di Windows 10 for Phone Device. In secondo luogo è molto interessante il fatto che sia stata esplicitato anche il tipo di architettura dell’aggiornamento e nella fattispecie per la piattaforma ARM. Questo riferimento potrebbe far intendere che potrebbe esistere una versione di Windows 10 per telefoni con architettura differente, magari x86 come già speculato in passato.

Ovviamente trattasi di congetture ma questo cambio di nome operato da Microsoft sta creando forte curiosità. Per quanto riguarda la nuova build in se, sono presenti solo correttivi ed ottimizzazioni e dunque nessuna novità davvero rilevante.

Si ricorda, infine, che dal 25 aprile partirà il rollout di Windows 10 Creators Update per gli smartphone, mentre a Build 2017 si saprà probabilmente qualche dettaglio in più sul futuro della piattaforma mobile Windows 10 di Microsoft.