Facebook Messenger, 1.2 miliardi di utenti attivi

Filippo Vendrame,

Facebook Messenger può, adesso, contare su 1,2 miliardi di utenti attivi al mese. Trattasi di un traguardo davvero molto importante per Facebook. Per comprendere meglio il successo dell’applicazione basti evidenziare che negli ultimi 8 mesi la crescita effettiva è stata di 200 milioni di utenti. Un dato che ben spiega il grande apprezzamento dell’applicazione di comunicazione del social network.

Chiamarla solamente applicazione per le comunicazioni e la messaggistica è forse un po’ troppo riduttivo perché Facebook Messenger nel tempo è cresciuto moltissimo offrendo diverse tipologie di funzionalità avanzate. In America, per esempio, Messenger può essere utilizzato anche per effettuare veri e propri pagamenti. Tagliando questo traguardo, Facebook Messenger raggiunge WhatsApp, altra applicazione dell’universo di Facebook e doppia il numero di utenti attivi di Instagram. Messenger si avvicina anche a Facebook che secondo gli ultimi dati possiede oltre 1,7 miliardi di utenti attivi al mese.

La crescita di Messenger, però, non si fermerà certamente qui. Le applicazioni di messaggistica sono sempre più centrali nella vita di tutti i giorni e Facebook continua costantemente ad arricchire Messenger di nuove opportunità e di nuovi servizi di valore aggiunto per farlo diventare sempre più indispensabile.

Il futuro si chiama, per esempio, bot. Di recente, il social network ha portato al debutto il suo primo bot che suggerirà alcune operazioni agli utenti all’interno delle chat svolgendole al posto loro.

Per Facebook, dunque, continuano i successi delle sue applicazioni che sempre di più stanno entrando nell’uso quotidiano delle persone. Un risultato importante che premia gli sforzi e gli investimenti del social network nel voler offrire alle persone tutto il meglio che desiderano.