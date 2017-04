HP annuncia nuovi Pavilion e Pavilion x360

Luca Colantuoni,

HP scelto una location insolita per annunciare i nuovi Pavilion e Pavilion x360, ovvero il Coachella Music Festival nel deserto del Colorado. Rispetto alla generazione precedente sono stati ridotti spessore e peso, aggiunte alcune funzionalità presenti nelle serie più costose (Envy e Spectre) e aggiornati i processori con versioni più potenti. I notebook sono già in vendita negli Stati Uniti. Non è noto quando arriveranno anche in Italia.

I convertibili Pavilion x360 hanno uno schermo di 11,6, 14 e 15,6 pollici. Il modello più piccolo integra un processore Intel Pentium N4200, 4 GB di RAM e un hard disk da 500 GB, il tutto offerto a 399 dollari. La risoluzione del display IPS è 1366×768 pixel, mentre la batteria garantisce un’autonomia fino a 8,5 ore e supporta la ricarica rapida (90% in 90 minuti), caratteristica comune ai tre modelli. Sono inoltre presenti altoparlanti Bang & Olufsen e una webcam HD con ottica grandangolare (88 gradi). Altre configurazioni includono processori Intel Core i3 e 8 GB di RAM.

Per i Pavilion x360 da 14 e 15,6 pollici sono stati scelti display con una risoluzione maggiore (HD e full HD), processori Intel Core i5 e i7, fino a 16 GB di RAM, hard disk con capacità fino a 1 TB e SSD con capacità fino a 512 GB. I convertibili supportano anche il dual storage, grazie alla presenza degli slot M.2, e l’interazione tramite la stilo in dotazione. Gli utenti possono scegliere inoltre una scheda video Nvidia GeForce 940 o AMD Radeon 530. Oltre all’uscita HDMI sono presenti anche card reader, porte USB 3.1 Type-A e Type-C.

I notebook Pavilion sono disponibili con schermo HD o full HD da 14, 15,6 e 17,3 pollici, processori Intel o AMD, fino a 16 GB di RAM, SSD fino a 512 GB, hard disk fino a 2 TB, schede video discrete Nvidia o AMD. È possibile scegliere versioni con una fotocamera ad infrarossi compatibile con la funzionalità Windows Hello di Windows 10. I prezzi base sono 600 dollari (14 pollici), 700 dollari (15,6 pollici) e 630 dollari (17,3 pollici).