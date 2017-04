HTC One X10, prima immagine ufficiale

Luca Colantuoni,

In attesa dell’annuncio ufficiale dei nuovi prodotti di punta (HTC 11 e/o HTC U) dell’azienda taiwanese, il noto leaker Evan Blass ha pubblicato su Twitter la prima immagine ufficiale del prossimo HTC One X10, erede dell’attuale One X9 presentato a fine dicembre 2015. Lo smartphone avrà un nuovo design e una dotazione hardware migliore.

Osservando l’immagine balza subito agli occhi una certa somiglianza con il Redmi Note 4 di Xiaomi. Si notano infatti lati leggermente curvi, le due linee orizzontali che coprono le antenne, la lente della fotocamera posteriore e il lettore di impronte digitali, entrambi di forma circolare. L’unica differenza è la posizione del flash dual LED. Rispetto al One X9 ci sono diversi cambiamenti estetici, oltre all’aggiunta del sensore biometrico, assente nel modello attuale. Non è possibile effettuare un confronto completo, dato che la parte frontale non è visibile.

Il testo “Big style meets bigger battery” è un chiaro riferimento al nuovo design e alla batteria, la cui capacità dovrebbe essere maggiore di quella integrata nel One X9 (3.000 mAh). Per quanto riguarda le altre specifiche si prevedono uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore octa core MediaTek Helio P10 a 1,9 GHz, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria flash, fotocamere da 16 e 8 megapixel. Il telaio è sicuramente in alluminio, mentre i colori offerti saranno almeno due (nero e argento). Il prezzo dovrebbe essere inferiore ai 300 dollari.