iPhone 8: online il primo schema di design

Marco Grigis,

Giunge finalmente il primo leak su iPhone 8, l’attesissimo smartphone che Apple potrebbe presentare in concomitanza con iPhone 7S e iPhone 7S Plus. L’indiscrezione giunge dalla Cina, precisamente dal social network Weibo, dove da alcune ore sono apparsi i primi schemi di design del dispositivo. Dei documenti da prendere con le pinze, tuttavia, poiché alcuni elementi non sembrano essere coerenti con i dettagli già emersi dai distretti produttivi nelle scorse settimane: potrebbe trattarsi, di conseguenza, di uno dei tanti prototipi testati da Apple negli ultimi mesi.

Il leak in questione proverrebbe da Foxconn e sarebbe stato pubblicato sulla piattaforma Weibo, il social network più diffuso in Cina. Gli schemi di design mostrano un iPhone 8 con uno schermo sostanzialmente borderless, circondato unicamente da un millimetrica cornice di metalli, completamente privo di pulsanti frontali e con uno schermo che potrebbe ricalcare i già accennati 5.8 pollici di diagonale.

Come già rimarcato, alcuni dettagli non sembrano però essere affini ai rumor emersi nelle scorse settimane. La scocca sembra infatti essere in alluminio, anziché in vetro e acciaio inossidabile, inoltre sia il sensore Touch ID che la doppia fotocamera si trovano in posizioni anomale. Per molto tempo, infatti, si è sottolineato la volontà di Apple di integrare la scansione delle impronte direttamente nel display, mentre lo smartphone apparso online vede un lettore Touch ID sulla scocca posteriore, poco sotto al logo della mela morsicata. Inoltre, la doppia fotocamera è posta verticalmente sulla medesima scocca, una scelta forse antiestetica rispetto alle declinazioni del precedente iPhone 7S Plus.

Le dimensioni dello smartphone, nel mentre, potrebbero essere di 149 millimetri in altezza, 72.5 in larghezza e 7.1 in profondità, quindi poco più grande di un iPhone 7 da 4.7 pollici, nonostante il ricco display da 5.8.

Un elemento importante, così come spiegato in apertura, potrebbe però far propendere per un semplice device di test, un prototipo che Apple avrebbe sviluppato negli ultimi mesi e lontano dalla definizione finale di iPhone 8. Secondo quanto reso noto, infatti, lo schema potrebbe rappresentare la terza revisione dell’Engineering Validation Test, uno stadio di sviluppo abbastanza preliminare per i dispositivi targati mela morsicata.