MacBook Pro: rumori anomali per alcuni utenti

Marco Grigis,

Piccoli problemi, per un numero ridotto di possessori dei nuovi MacBook Pro con Touch Bar. Secondo quanto riferito da AppleInsider, nonché dagli stessi utenti sulle pagine del forum ufficiale di Cupertino, alcuni laptop emetterebbero dei rumori anomali eseguendo dei task intensivi. Al momento, la società californiana non ha motivato la questione, ma sembra che la problematica sia collegata a un innocua conseguenza dell’espansione termica della scocca.

Così come riferito dalla fonte statunitense, alcuni utenti avrebbero percepito un rumore acuto e veloce, simile a un piccolo urto metallico, avviando dei task intensivi su MacBook Pro. In particolare, la problematica sarebbe maggiormente evidente per la versione da 15 pollici del laptop, sebbene la questione appaia tutt’altro che diffusa: coinvolti, infatti, non vi sarebbero più di una decina di esemplari.

Uno degli utenti affetti dal fastidioso disturbo è riuscito a testimoniare in video l’anomalo suono e, in base al filmato, in molti si sono espressi sui social ipotizzando ragioni abbastanza plausibili. La motivazione più accreditata sarebbe connessa all’espansione termica della scocca al crescere del calore prodotto dal processore, questo in aumento proprio durante i carichi intensi, tale da generare il sordo rumore. Se così fosse, tuttavia, secondo alcuni si tratterebbe di una conseguenza del tutto innocua per il device. Altri, invece, ipotizzano qualche problematica relativa alle ventole, come se vi fosse un piccolo ostacolo che ne bloccasse, all’improvviso, la rotazione.

Così come già accennato, al momento Apple non ha fornito delle spiegazioni ufficiali sul disturbo, anche perché decisamente recente e poco diffuso. Non è da escludersi, tuttavia, la società possa provvedere nei prossimi giorni, come sua consuetudine. In caso il problema richiedesse un intervento da parte dei tecnici specializzati del gruppo, è probabile che la stessa Apple fornisca indicazioni per le modalità di consegna e riparazione. Vale la pena di ribadire ulteriormente come, al momento, la questione coinvolga pochissimi laptop e, fatta eccezione per il fastidio sonoro, non comprometta le performance dei MacBook Pro.