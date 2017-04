Mercato PC in crescita, merito dei Chromebook?

Luca Colantuoni,

Dopo cinque anni di risultati negativi sembra che il mercato PC abbia avviato un inversione di rotta. Secondo i dati pubblicati da IDC, nel primo trimestre 2017 si è avuto un incremento delle consegne dello 0,6%, probabilmente grazie alla crescente diffusione dei Chromebook. Gartner invece ha rilevato una diminuzione del 2,4%. Questa discrepanza è dovuta alla differente metodologia utilizzata dalle due società di analisi.

IDC considera i Chromebook, ma esclude tablet e dispositivi 2-in-1 come il Surface, mentre Gartner non include i Chromebook, ma tiene conto di tablet e ibridi Windows. Ciò spiega perché IDC ha calcolato circa 60,3 milioni di unità consegnate nei primi tre mesi del 2017 (+0,6% rispetto allo stesso periodo del 2016), mentre Gartner riporta circa 62,2 milioni di unità (-2,4%). IDC non fornisce l’esatto numero di Chromebook consegnati, quindi non possibile confermare se il piccolo incremento sia dovuto esclusivamente ai prodotti basati sul sistema operativo Google.

Entrambe le società di analisi concordano sul fatto che gli utenti hanno rallentato il ciclo di aggiornamento, posticipando l’acquisto dei nuovi modelli. Le maggiori speranze sono affidate al settore dei PC da gioco e al segmento business. Altri fattori che incidono negativamente sono la scarsa disponibilità di memorie RAM e flash NAND (SSD).

A causa della diverse metodologia adottata, anche i dati relativi ai singoli produttori sono piuttosto differenti. La top 5 di IDC vede al primo posto HP con un market share del 21,8%, seguito da Lenovo (20,4%), Dell (15,9%), Apple (7%) e Acer (6,8%). Per Gartner, invece, il leader del mercato è Lenovo (19,9%), seguito da HP (19,5%), Dell (15%), ASUS (7,3%) e Apple (6,8%). Entrambe le società di analisi confermano che il dato migliore rispetto al primo trimestre 2016 è quello di HP.