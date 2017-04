Microsoft, evento hardware il 2 maggio

Filippo Vendrame,

Microsoft ha ufficializzato il tanto atteso evento hardware di primavera che si terrà a New York il 2 maggio alle ore 15:30 (orario italiano). L’invito inviato dalla casa di Redmond fornisce anche un piccolo indizio sui contenuti della presentazione. L’hashtag #MicrosoftEDU fa ben capire, infatti, che le novità si dovrebbero concentrare in larga parte nel settore educational, sostanzialmente quello scolastico.

Dunque, le indiscrezioni che Microsoft punti a presentare Windows 10 Cloud si fanno sempre più forti. Questa variante alleggerita di Windows 10, infatti, è pensata per dispositivi low cost da mettere in competizione con i Chromebook di Google che sempre più consensi stanno ottenendo proprio tra i più giovani in ambito scolastico. Si rafforza, a questo punto, anche l’idea che Microsoft possa svelare un suo prodotto dotato di Windows 10 Cloud, magari il tanto chiacchierato Surface 4, successore dell’apprezzato Surface 3. Dunque un terminale moderno, ma senza estremismi tecnici come nei modelli Pro, ed offerto con questa nuova variante del sistema operativo ad un prezzo competitivo.

Diminuiscono, a questo punto, le quotazioni per una presentazione del Surface Pro 5 che probabilmente sarà annunciato più avanti, magari assieme al Surface Book 2.

Ovviamente trattasi di speculazioni che come tali vanno prese. Quello che è sicuro è che l’appuntamento del 2 maggio sarà molto interessante. Tra circa due settimane, quindi, Microsoft svelerà il prossimo capitolo dell’innovazione targata Windows 10.