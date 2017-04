Nintendo Switch: i Joy-Con diventano Neon Yellow

Cristiano Ghidotti,

È trascorso poco più di un mese dal debutto ufficiale di Nintendo Switch e il gruppo nipponico già si appresta a introdurre una nuova colorazione per i suoi controller: i Joy-Con Neon Yellow saranno disponibili sul mercato a partire dal 16 giugno (in coppia al prezzo di 79,99 dollari), in concomitanza con l’uscita del titolo ARMS. Ovviamente, le versioni grigie e rosso-blu continueranno a essere distribuite.

Lo ha annunciato l’azienda nel corso di un appuntamento Nintendo Direct in live streaming. Nell’occasione sarà lanciato anche un battery pack per l’alimentazione dei controller, basato sull’utilizzo di pile AA. Si tratterà di un accessorio utile soprattutto in viaggio, considerando che l’autonomia dei Joy-Con destro e sinistro già oggi si aggira intorno alle 20 ore con una singola ricarica, una durata più che sufficiente a soddisfare le comuni esigenze. Resta da capire se queste novità arriveranno in contemporanea in tutti i territori o se, inizialmente, saranno un’esclusiva statunitense e nipponica.

Alongside the launch of #ARMS, the new Neon Yellow colored Joy-Con and Joy-Con strap will be available! pic.twitter.com/oFmMznYYWi — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 12, 2017

In Rete si parla anche del possibile lancio di un bundle contenente la piattaforma Nintendo Switch e il titolo Mario Kart 8 Deluxe, sicuramente uno dei più attesi della stagione, il cui debutto è fissato per il 28 aprile. È il remake del gioco già visto nel 2014 su Wii U, arricchito da nuovi contenuti.

Il gioco potrebbe spingere ulteriormente le vendite della console, già ottime al debutto (grazie anche al successo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild), tanto da superare quelle di PS4 all’esordio in Giappone. Si ricorda che attualmente Switch è commercializzata senza alcun titolo nella confezione, obbligando così gli acquirenti a una spesa extra.