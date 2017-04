TIM, per Pasqua tante promozioni

Filippo Vendrame,

Per Pasqua, TIM ha deciso di offrire tante promozioni per tutti i suoi clienti, un buon moto di festeggiare una delle ricorrenze più importanti dell’anno. In primo luogo, l’operatore perette di regalare o di regalarsi 3GB di Internet 4G da consumare nell’arco di 4 settimane al costo una tantum di 2,99 euro. Le TIM Gift Card sono acquistabili dal sito dedicato da tutti i clienti TIM mobili consumer ricaricabili che vogliono regalare 3GB per 4 settimane a soli 2,99 euro a clienti TIM Consumer Ricaricabili. È possibile fare diversi regali allo stesso cliente o a diversi clienti. Il pagamento delle TIM Gift Card avviene da Credito residuo.

La seconda promozione permette, invece, di ottenere 1GB di traffico extra se il cliente prenoterà il suo albergo per le vacanze attraverso il noto servizio Booking.com, accedendo, però, attraverso il sito collegato alla promozione. Inoltre, TIM promette una piacevole sorpresa per il 14 aprile. Nello specifico l’operatore farà un regalo ancora non annunciato a tutti coloro che effettueranno una ricarica online. Per gli amanti del cinema arriva la possibilità di andare al cinema in due al prezzo di uno. TIM permette di richiedere due voucher cinema 2×1 dal lunedì al venerdì, sino 28 aprile 2017.

Infine, TIM offre alcuni interessanti sconti sino a 100 euro su di una selezione di smartphone di ultima generazione. Per esempio, il Samsung Galaxy S7 Edge è proposto al prezzo di 659,99 euro.

Tutti i dettagli delle promozioni di Pasqua dell’operatore TIM sono presenti all’interno del suo portale ufficiale.