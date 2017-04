Volantino MediaWorld, PS4 Slim a 249 euro

Filippo Vendrame,

MediaWorld lancia il suo nuovo volantino delle offerte valido da oggi 13 aprile sino al prossimo 23 aprile, dedicato al tasso zero con la possibilità, cioè, di acquistare i prodotti in comode 25 rate mensili a tasso zero. All’interno del volantino la catena di elettronica suggerisce moltissimi prodotti di ultima generazione in tantissime categorie come smartphone, computer, televisori e molto altro ancora. Tra gli smartphone, per esempio, MediaWorld suggerisce l’iPhone SE 64GB a 429 euro, il Huawei P10 Lite a 349,99 euro ed il Samsung Galaxy A5 2016 a 239 euro.

Per gli appassionati di fotografia la catena di elettronica propone la Canon EOS 750D a 699,99 euro e per chi ama il gaming la PS4 Slim 500GB con doppio controller al prezzo di 249,99 euro. Non mancano nemmeno tante proposte per chi intende cambiare il PC di casa con uno più moderno equipaggiato con Windows 10. Tra le molteplici opzioni proposte da MediaWorld si menziona il Surface Pro 4 con processore Intel Core i5, 8GB di RAM e 256GB di SSD a 1199 euro. Non mancano poi gadget come gli hoverboard ed accessori per l’informatica come stampanti, monitor e tastiere. Tra i tablet pc, invece, si segnala il nuovo iPad di recente presentazione con schermo da 9,7 pollici a 499 euro nella versione 128GB solo WiFi.

Infine non possono mancare anche tutte le televisioni di ultima generazione pensate per tutti coloro che amano davvero godere dell’alta definizione. Al riguardo si menziona, per esempio, il modello Samsung UE50KU6000 SMART TV LED 50 pollici Ultra HD 4K a 599 euro.