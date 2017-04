DJI Phantom 4 Advanced, versione economica del PRO

Filippo Vendrame,

Senza tanti proclami, DJI, noto produttore di droni consumer, ha lanciato e messo subito in vendita il nuovo drone DJI Phantom 4 Advanced. Trattasi di una versione più “economica” della variante PRO con qualche funzionalità in meno. Esteticamente i due quadricotteri sono identici ed anche buona parte delle specifiche tecniche sono sempre le medesime. Questa nuova declinazione del drone di punta di DJI adotta una coppia di sensori anticollisione in meno mantenendo solamente quelli sul lato anteriore.

Inoltre, sparisce il supporto alla banda da 5,8 GHz. Il drone, dunque, potrà funzionare solamente con le frequenze da 2,4Ghz. Nessun problema, comunque, perchè la portata del radiocomando è sempre la stessa. Inoltre, il DJI Phantom 4 Advanced pesa 20 grami dimeno rispetto alla versione PRO. Tutto il resto e cioè autonomia, funzioni software e fotocamera non cambia. Trattasi, dunque, di un fratello minore ma non troppo visto che le rinunce sono davvero poco importanti in molte situazioni d’uso in cui questi droni si possono trovare. DJI Phantom 4 Advanced è venduto in due declinazioni: la prima, più economica, con controller senza schermo ma con supporto per lo smartphone/tablet a 1549 euro. La seconda, con controller con schermo da 5,5 pollici Full HD a 1849 euro.

Attualmente il nuovo drone è in vendita solamente sull’eshop ufficiale di DJI con tempi di spedizione, però, piuttosto lunghi. In futuro, probabilmente, questo nuovo modello arriverà anche nei negozi di modellismo e presso le princiapli catene di elettronica.

Contestualmente, DJI ha anche annunciato che dal 30 aprile il vecchio DJI Phantom 4 sarà pensionato. Il supporto e l’assistenza saranno, comunque, garantite.