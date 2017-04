Google Areo per il food delivery, ma solo in India

Cristiano Ghidotti,

Il gruppo di Mountain View ha sempre avuto un occhio di riguardo per l’India, poiché rappresenta uno dei paesi emergenti a maggior potenziale per la crescita delle proprie piattaforme e servizi: è stato uno dei primi territori ad accogliere i dispositivi del programma Android One, lì è stata rilasciata una versione di YouTube a basso consumo di traffico dati e sono stati installati hotspot WiFi in molte stazioni ferroviarie. È ancora una volta l’India ad accogliere per prima Google Areo.

Si tratta di una nuova applicazione Android che ha fatto il suo debutto su Play Store, dedicata al food delivery (e non solo). Anziché entrare in diretta competizione con le realtà che già forniscono questo tipo di servizio (Faasos, Freshmenu, Box8 e altre ancora), bigG ha deciso di aggregarle all’interno di una singola interfaccia, così da facilitare il processo di ricerca e l’invio degli ordini. L’iniziativa è stata messa in campo grazie alla partnership con UrbanClap e Zimmber. Oltre a poter acquistare e ricevere direttamente a domicilio le pietanze, Areo offre anche tutta un’altra serie di servizi come assistenza domestica sugli impianti, installazione di elettrodomestici, pulizie, disinfestazione, trattamenti di bellezza ecc.

Vi presentiamo Areo, un’unica applicazione per il food delivery e per i servizi dedicati alla consegna a domicilio. Al momento è attiva a Bangalore e nella città di Mumbaim per portare le migliori pietanze e i servizi direttamente a casa vostra.

Al momento non è dato a sapere se l’iniziativa verrà estesa in futuro ad altri territori diversi da quello indiano. In ogni caso, le potenzialità ci sono: Areo è un’applicazione alla quale rivolgersi per soddisfare esigenze di qualsiasi tipo, una sorta di motore di ricerca da consultare per ogni necessità.