Honor 8 Pro ti porta gratis in vacanza

Filippo Vendrame,

Honor ha lanciato un’interessante promozione per tutte le persone interessate ad acquistare il nuovo e potente phablet Android Honor 8 Pro. Tutti coloro che preordineranno il nuovo nato di casa Honor da oggi 14 aprile sino al prossimo 21 aprile, presso uno dei rivenditori autorizzati della società, potranno ricevere un voucher di 100 euro di VolaGratis valido per prenotare un viaggio con volo+hotel. Per ricevere il buono, gli utenti dovranno prima perfezionare l’acquisto di Honor 8 Pro entro il 6 maggio.

Per partecipare alla promozione e ricevere il buono di 100 euro per andare in vacanza, gli utenti dovranno semplicemente registrarsi sul sito dedicato all’iniziativa tra il 21 aprile e il 19 maggio. Una volta ottenuto il voucher, si potrà spendere fino al 31 dicembre 2017 per prenotazioni di pacchetti volo+hotel da usufruire entro il 31 marzo 2018 attraverso il sito di VolareGratis. Trattasi, dunque, di una promozione simpatica che permette di guadagnare una vacanza extra in cui utilizzare l’Honor 8 Pro per scattare i momenti più belli grazie alla presenza della potente doppia fotocamera posteriore con sensori da 12MP (RGB e monocromatico).

Il nuovo phablet Android di Honor, si ricorda, dispone di uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel, 515 ppi) e integra un processore octa core Kirin 960 con quattro Cortex-A73 a 2,4 GHz e quattro Cortex-A53 a 1,8 GHz. La GPU Mali-G71 supporta le API Vulkan per offrire la migliore esperienza di gioco possibile. La dotazione hardware comprende anche 6 GB di RAM LPDDR4 e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE (dual SIM). La batteria da 4.000 mAh offre un’autonomia fino a due giorni, grazie alla tecnologia Smart Power 5.0, e supporta la ricarica rapida Fast Charge con l’alimentatore da 9V/2A in dotazione. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.1.