HTC One X10 annunciato in Russia

Luca Colantuoni,

A poche ore di distanza dalle ultime indiscrezioni, HTC ha ufficialmente annunciato il nuovo One X10. Lo smartphone, al momento disponibile solo in Russia, possiede alcune interessanti caratteristiche, tra cui spicca la grande capacità della batteria che offre un’autonomia di quasi due giorni. Il produttore taiwanese ha curato inoltre l’estetica e la sezione fotografica. Non è noto se e quando verrà distribuito negli altri paesi.

Il One X10 è uno smartphone di fascia media con telaio unibody in alluminio. HTC ha effettuato numerosi test per scegliere il materiale più adatto, in grado di resistere alle cadute, agli urti, ai graffi e alla corrosione. La dotazione hardware comprende uno schermo Super LCD da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), un processore octa core MediaTek Helio P10, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 2 TB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n dual band, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM.

Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 16 megapixel con apertura f/2.0, autofocus e flash LED. È possibile sfruttare diverse modalità di scatto e impostare manualmente alcuni parametri. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel con apertura f/2.2 e ottica grandangolare. Lo scatto dei selfie sono facilitati dal riconoscimento facciale e dai comandi vocali. Altre caratteristiche sono l’audio BoomSound, i due microfono con cancellazione del rumore e il lettore di impronte digitali.

La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida e varie modalità di risparmio energetico. HTC non ha specificato le versioni di Android e dell’interfaccia Sense installate. Il nuovo smartphone è disponibile in due colori (nero e argento) ad un prezzo di circa 355 dollari.