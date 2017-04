Microsoft, CloudBook con Windows Cloud il 2 maggio

Filippo Vendrame,

Il 2 maggio Microsoft terrà l’atteso evento hardware di primavera che dovrebbe essere dedicato al mondo educational e dove dovrebbe fare il suo debutto Windows 10 Cloud, una versione alleggerita di Windows 10 in grado di eseguire solamente le applicazioni universali presenti nel Windows Store. In particolare, Windows 10 Cloud sarebbe visto come la risposta di Microsoft a Chrome OS, una piattaforma leggera e più economica da implementare su prodotti di fascia medio/bassa da proporre in contrapposizione ai Chromebook che sempre di più piacciano ai giovani.

Secondo ZDNET, accanto a questa piattaforma, Microsoft potrebbe presentare anche il primo suo dispositivo dotato di questo particolare sistema operativo il cui nome sarebbe “CloudBook“. La casa di Redmond, inoltre, avrebbe preparato una collezione di applicazioni dedicate al settore scolastico che è stata individuata all’interno del Windows Store in cui ci sarebbe un preciso riferimento al “CloudBook”. Con buona approssimazione a questo punto è lecito attendersi che il 2 maggio Microsoft presenti la sua risposta ai Chromebook, cioè questo CloudBook pensato esplicitamente per gli studenti e che sarà corredato anche di un’importante suite dedicata allo studio ed all’istruzione.

Anche MSPOWERUSER conferma le indiscrezioni sul “CloudBook” ed aggiunge che potrebbe essere basato su piattaforma ARM e forse essere dotato del processore Qualcomm Snapdragon 835. Ma trattandosi di speculazioni vanno prese sempre con le pinze. Da chiarire anche se questo prodotto farà parte della famiglia Surface oppure no. Ma vista la recente storia della casa di Redmond sembrerebbe strano che la società presenti un prodotto anonimo e di basso profilo. Possibile, dunque, che si tratti sempre di un computer della linea Surface anche se meno sofisticato degli attuali ibridi.

Tramontano quasi del tutto, invece, le possibilità di vedere il nuovo Surface Pro 5 che probabilmente sarà annunciato più avanti all’interno di un evento dedicato con il Surface Book 2.