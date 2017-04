Parrot POT, le piante non rimangono a secco

Luca Colantuoni,

Weekend al mare, gite in montagna, giornate al parco. Tutte attività piacevoli da fare all’aperto, quando inizia la bella stagione, ma chi si occupa delle piante presenti nell’abitazione? Parrot, azienda nota principalmente per i suoi droni, ha realizzato un vaso smart che annaffia automaticamente le piante quando necessario, regola il consumo di acqua e fornisce consigli sul loro stato di salute. Parrot POT, disponibile in tre colori, può essere acquistato sul sito dell’azienda francese ad un prezzo di 149,90 euro.

Il vaso in plastica ABS e gomma è alto 31,2 centimetri, possiede un diametro di 20,5 centimetri e pesa 1,5 Kg (incluse le 4 batterie AA). La parte “smart” è stata ottenuta con diversi sensori che misurano l’umidità del terreno, la quantità di luce e la temperatura dell’aria. L’acqua viene conservata in un serbatoio da 2,2 litri, mentre il collegamento con l’app Flower Power installata sullo smartphone (iOS e Android) avviene tramite il modulo Bluetooth 4.0. Lungo il bordo superiore c’è un LED di stato bicolore (rosso e verde).

L’utente può scegliere quattro differenti modalità di innaffiatura. Quella automatica, denominata Perfect Drop, si adatta giorno dopo giorno al fabbisogno d’acqua della pianta. Dopo alcuni cicli, Parrot POT arriva a capirne le necessità e regola automaticamente il consumo d’acqua. Plant Sitter, invece, regola la giusta quantità di acqua per un mese, mentre la modalità Manuale permette di avviare l’innaffiatura dall’applicazione. Infine, Custom consente di impostare la frequenza di innaffiatura e il livello di umidità.

L’app Flower Power visualizza notifiche relativi ai livelli di acqua, umidità e batteria, permette di gestire fino a 256 POT e contiene un database di oltre 8.000 piante, per le quali sono elencate caratteristiche e consigli botanici.