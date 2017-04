Samsung Gear S3, nuovi quadranti di primavera

Luca Colantuoni,

La primavera è finalmente arrivata, quindi Samsung consiglia agli utenti di uscire per testare le tre nuove watchface del Gear S3, sviluppate specificamente per le avventure all’aperto, per i viaggi e per lo sport. I “quadranti” sono particolarmente indicati per la versione frontier dello smartwatch, preso come riferimento per descrivere le informazioni visualizzate sullo schermo.

I nomi delle tre watchface sono Outdoor, Travel e Sports. Il quadrante Outdoor mostra un altimetro in corrispondenza della ore 3, un barometro (ore 9), il livello della batteria (ora 12) e le condizioni del tempo (ore 6) con temperatura, data e luogo. Lungo la circonferenza (tra le 9 e le 3) viene indicato l’orario per alba e tramonto. Con un singolo tap si accede all’app specifica, mentre con un doppio tocco si possono personalizzare le impostazioni. La watchface viene offerta in quattro colori ed è disponibile anche una modalità notte.

Il quadrante Travel è indirizzata ai viaggiatori. Sullo schermo vengono visualizzati orari, giorno e temperatura del luogo in cui si trova l’utente e quelli corrispondenti al suo paese originario. Nella parte superiore è visibile il tasso di cambio (ad esempio, euro-dollaro), mentre nella parte inferiore viene mostrata la distanza percorsa. Con un tocco è possibile aprire la mappa dettagliata della città.

L’ultima watchface, denominata Sports, mostra invece cronometro, tachimetro, altimetro, battiti cardiaci, calorie bruciate, livello della batteria, distanza e la mappa del percorso. L’utente può impostare alcuni valori massimi, ad esempio la frequenza cardiaca. Se il limite viene superato, lo schermo inizia a lampeggiare (luce rossa). Questo quadrante è disponibile in sei colori.