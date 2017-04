Tesla, a luglio la versione finale di Model 3

Filippo Vendrame,

Elon Musk, CEO di Tesla, ha annunciato che la versione finale della Model 3 sarà svelata per il mese di luglio. Sebbene non sia stato specificato un giorno esatto, appare chiaro che la tanto attesa Model 3 è quasi pronta per essere vista nella sua forma finale. Probabile, quindi, che per quella data la società svelerà non solo il design finale ma anche tutte le sue caratteristiche tecniche e soprattutto i prezzi.

Della Model 3 si sa che sarà una piccola e più economica Model S. Il prezzo di partenza è stato fissato a 35 mila dollari. Ovviamente, per poter beneficiare del sistema di guida autonoma, di un pacco batterie più grande e di tutti gli irrinunciabili optional delle Tesla, gli interessati dovranno mettere ulteriormente mano al portafogli. Bocche cucite proprio sulle sue specifiche finali anche se di recente Elon Musk si era lasciato scappare qualche dettaglio come che la Model 3 permette di collocare un pacco batterie non più grande di 75KWh e che la versione a quattro ruote motrice arriverà solamente in un secondo momento. Inoltre, Eln Musk ha confermato la presenza di un unico ampio display interno che servirà per la gestione dell’auto.

C’è molta attesa per questo modello. Il prezzo base di 35 mila dollari risulta essere molto interessante, soprattutto nei paesi in cui ci sono incentivi economici per l’acquisto di auto elettriche. Un modello di auto elettrica che potrebbe diffondere ulteriormente questa tipologia di auto in tutto il mondo. Infatti, dal momento della sua presentazione, ci sarebbero già state 400 mila prenotazioni a scatola chiusa. Persone che hanno versato 1000 dollari di caparra sulla fiducia.

A luglio, dunque, la Model 3 sarà realtà e si potrà scoprire se davvero Tesla riuscirà a rivoluzionare nuovamente il settore della auto elettriche. Contestualmente, Elon Musk ha anche fatto sapere che a settembre Tesla svelerà il suo primo semi truck elettrico per rivoluzionare la mobilità industriale.