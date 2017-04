Xbox One, arriva l’app universale di Skype

Filippo Vendrame,

Skype chiude il cerchio e porta la nuova applicazione universale di Skype anche all’interno della console Xbox One ma solo dopo che gli utenti avranno effettuato l’aggiornamento a Windows 10 Creators Update il cui rollout è iniziato già da settimane. Il rilascio arriva a pochi giorni da quello per Windows 10 dove l’app ha perso finalmente al dicitura “Anteprima” per arrivare in forma stabile e completa.

Gli utenti Xbox One che già utilizzano Skype non dovranno scaricare questa nuova versione in quanto arriverà sotto forma di semplice aggiornamento dell’applicazione esistente. Tuttavia, i passi in avanti sono davvero notevoli rispetto alla precedente release. Innanzitutto, Microsoft ha rivisto completamente il layout grafico uniformandolo a quello dell’applicazione per PC e Mobile ed in secondo luogo, l’interfaccia è, adesso, stata ottimizzata per essere utilizzata su grandi schermi e con l’ausilio del controller di Xbox One. Le funzionalità offerte sono sostanzialmente le medesime dell’applicazione Skype che già tutti conoscono ed utilizzano.

Dunque, gli utenti da Xbox One potranno effettuare chiamate ed anche videochiamate se la console dispone del sensore Kinect che funge da videocamera. Disponibile anche il supporto alla chiamate di gruppo (sino a 25 utenti) ed alle videochiamate di gruppo (sino a 5 persone). Nelle videochiamate è disponibile anche la funzione di auto zoom che mette sempre a fuoco perfettamente l’interlocutore.

Ovviamente presente anche la possibilità di chattare e di aggiungere nuovi contatti. Skype, dunque, anche su Xbox One diventa molto più completa e contestualmente facile da utilizzare trasformando la console di Microsoft in un perfetto strumento per le comunicazioni tra amici.