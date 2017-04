Xbox One, nuove funzioni ispirate dagli utenti

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato l’inizio del rilascio di un importante aggiornamento per la console Xbox One che va ad introdurre molte interessanti novità suggerite nel corso del tempo dagli utenti. Trattasi di un update già testato a lungo dai membri del programma Xbox Insider che, quindi, non saranno chiamati ad installare nuovamente il pacchetto delle novità. La nuova release del sistema operativo per Xbox One introduce innanzitutto il nuovo pulsante “Unisciti alla trasmissione” all’interno del profilo. Come fa ben intuire il nome permette di accedere rapidamente alle risorse del servizio di game streaming Beam.

Nel Feed Attività gli utenti adesso potranno nascondere post e metterne in risalto altri. Arrivano anche filtri specifici che permettono di filtrare i post in base a specifiche categorie come amici, giochi e Club. Novità anche per i Club. Quando si crea un post LFG (Looking for Group) si potrà visualizzare l’elenco dei giocatori interessati a parteciparvi contestualmente alle statistiche principali del gioco. I post LFG potranno essere anche ricercati dalla scheda Obiettivi. Nel Game Hub, invece, si potrà visualizzare il numero di post LFG aperti. Gli amministratori e proprietari di Club potranno, adesso, essere maggiormente identificabili.

Infine, con l’aggiornamento arriva la possibilità di filtrare i titoli Xbox One da quelli Xbox 360 all’interno di “I Miei Giochi e App”. L’aggiornamento arriverà automaticamente a tutti i possessori di una console Xbox One.

Chi non l’avesse ancora ricevuto, potrà verificare la sua presenza ed avviarne il download e l’installazione direttamente dalle Impostazioni della console.