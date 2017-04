Amazon Pay, tutto lo shopping si paga con Amazon

Filippo Vendrame,

Amazon rende l’ecommerce in Italia ancora più facile e sicuro. La società, infatti, ha annunciato il debutto in Italia di Amazon Pay. Trattasi di una piattaforma che gli eshop partner del colosso dell’ecommerce potranno integrare nei loro negozi per consentire ai loro clienti di poter pagare attraverso il loro account Amazon. Un account unico, dunque, per tutto lo shopping su internet. Grazie ad Amazon Pay, gli utenti non dovranno più creare mille account diversi su altrettanti eshop perchè al momento dell’acquisto dovranno solamente inserire username e password Amazon e la transazione sarà così completata, in totale sicurezza, utilizzando le informazioni di pagamento e spedizione collegate automaticamente all’account del cliente su Amazon.

Tutto questo si traduce in un’esperienza d’acquisto più rilassante e rapida. Molto spesso, infatti, una delle maggiori scomodità rilevate dagli utenti è quella di dover creare ogni volta account sempre diversi di cui spesso e volentieri si perdono poi user e password. Grazie ad Amazon Pay, quindi, gli eshop aderenti potranno offrire ai loro clienti un importante vantaggio qualitativo che può contribuire anche a migliorare il loro appeal e quindi, contestualmente, anche il loro giro d’affari. Infatti, i siti di shopping online che offrono Amazon Pay, possono portare nei propri siti web la comodità, la sicurezza e la familiarità che caratterizzano l’esperienza di acquisto Amazon, riducendo, così notevolmente il tasso di abbandono del processo di acquisto e incrementando le vendite e la fiducia dei clienti.

Amazon Pay è già una realtà consolidata all’estero con più di 33 milioni di clienti in tutto il mondo, quasi la metà abbonati a Prime. Solo nel 2016, il volume d’affari di Amazon Pay è raddoppiato grazie all’arrivo di eshop di settori come abbigliamento, viaggi, prodotti digitali, assicurazioni e intrattenimento.

Amazon Pay, in Italia, è già disponibile su vueling.it ed europassistance.it.

Giulio Montemagno, General Manager Amazon Pay EU, al riguardo dichiara: