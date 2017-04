Galaxy S8, niente remapping del pulsante Bixby

Luca Colantuoni,

L’assistente digitale Bixby incluso da Samsung nel Galaxy S8 può essere attivato premendo il pulsante fisico sul lato sinistro dello smartphone. Un utente ha scoperto che lo stesso pulsante può essere configurato per eseguire altre azioni, dopo aver installato un’app di terze parti. Il produttore coreano ha rilasciato un aggiornamento che elimina questa possibilità, in quanto la “funzionalità” è stata offerta per errore.

Il Galaxy S8 non è ancora sul mercato, ma diverse unità sono già in circolazione per consentire la pubblicazione delle prime recensioni. Durante l’esecuzione dei test, un utente ha scoperto l’esistenza di un bug che permette di associare il pulsante Bixby ad altre azioni o specifiche applicazioni, come l’attivazione di Google Assistant o Google Now. Ciò era possibile tramite l’app gratuita All in one Gestures che consente di personalizzare i pulsanti fisici (hard keys) dello smartphone. Premendo il pulsante Bixby, Android genera un KeyEvent che viene intercettato dai servizi di accessibilità usati da All in one Gestures.

Il remapping poteva essere sfruttato dagli utenti statunitensi che acquisteranno il Galaxy S8 dal prossimo 21 aprile. Samsung ha infatti comunicato che la funzionalità Bixby Voice non sarà disponibile al lancio, in quanto la qualità del riconoscimento vocale non è stata ritenuta soddisfacente.

Il bug è stato quindi risolto con un aggiornamento software, ma il remapping del pulsante Bixby potrebbe essere eseguito ugualmente tramite rooting. Un rappresentante del produttore non ha infatti escluso che l’operazione possa essere effettuata in maniera non ufficiale. Nel frattempo, alcuni utenti coreani hanno segnalato che lo schermo assume una strana tinta rossastra. Dato che la correzione del colore nelle impostazioni non risolve il problema, Samsung ha consigliato di riportare lo smartphone al punto vendita.