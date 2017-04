Galaxy S8, con Amazon Prime Now arriva prima

Filippo Vendrame,

Galaxy S8 e Galaxy S8+ stanno per arrivare in Italia in anteprima per tutti coloro che li avevano preordinati. Come noto, infatti, il debutto dei nuovi top di gamma Android coreani è previsto per il 28 aprile, ma per chi aveva scelto di preordinarli immediatamente, Samsung aveva deciso di regalare una piccola esclusiva con una consegna anticipata. Chi, dunque, aveva prenotato i Galaxy S8 inizierà a riceverli già dalla giornata di domani. Tuttavia, chi si trova nell’hinterland di Milano, grazie ad Amazon potrà ottenere un ulteriore vantaggio.

Amazon Prime Now ha previsto una consegna notturna speciale a Milano che consentirà di ricevere i nuovi device nelle prime ore dal loro arrivo in Italia. I clienti Prime di Milano e di 46 comuni dell’hinterland che ordineranno i nuovi smartphone Samsung a partire dalle 21.50 di oggi attraverso l’app Prime Now o direttamente sul sito primenow.amazon.it, potranno, infatti, riceverli in una speciale finestra di consegna tra mezzanotte e le 02.00. Samsung Galaxy S8 e S8+ ridefiniscono i limiti di uno Smartphone per offrire un’esperienza visiva senza precedenti grazie all’incredibile Infinity display. Con la scansione dell’iride consentono di sbloccare il proprio Smartphone con un colpo d’occhio ottenendo il massimo livello di sicurezza.

In più, anche questa volta Samsung non rinuncia ad assicurare la protezione da acqua e polvere grazie alla certificazione IP68, e la memoria espandibile per conservare tutti i tuoi contenuti senza pensieri. Ma la grande novità è Bixby, l’assistente personale che rivoluzionerà per sempre il modo in cui si interagisce con il proprio Smartphone.

L’abbonamento ad Amazon Prime è disponibile per 19,99 euro all’anno. I primi 30 giorni sono gratuiti per i nuovi iscritti.