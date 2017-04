HTC U, certificazione IP57 e niente jack audio

Luca Colantuoni,

All’inizio dell’anno, il produttore taiwanese aveva confermato che verranno annunciati sei o sette smartphone nel corso del 2017. Il nuovo top di gamma, probabile successore dell’attuale HTC 10, dovrebbe essere chiamato HTC U. In base alle ultime indiscrezioni, lo smartphone sarà resistente all’acqua, non avrà il jack audio da 3,5 millimetri e verrà offerto anche in versione dual SIM. Il noto leaker Evan Blass ha pubblicato su Twitter la prima immagine reale del dispositivo.

Il render apparso online all’inizio del mese non mostra il nuovo smartphone, ma si tratta di una versione ritoccata dell’attuale HTC U Play. L’immagine seguente è invece reale, nonostante sia di bassa qualità. Ocean, questo il nome in codice del prodotto, avrà uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel), protetto dal Gorilla Glass 5, e integrerà un processore Snapdragon 835, affiancato da 4 o 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash. Lo smartphone potrà essere immerso in acqua fino ad un metro di profondità, in quanto ha ricevuto la certificazione IP57.

La presunta dotazione hardware comprende inoltre una fotocamera posteriore da 12 megapixel, una fotocamera frontale da 16 megapixel, una batteria da 3.000 mAh e il lettore di impronte digitali. La caratteristica più interessante è denominata Edge Sense. Grazie ai sensori di pressione integrati nel telaio in alluminio sarà possibile eseguire diverse operazioni tramite gesture. L’utente potrà toccare i lati per interagire con le app, evitando il touch sullo schermo.

Il sistema operativo sarà Android 7.1 Nougat, personalizzato con l’interfaccia Sense 9. L’annuncio dello smartphone è previsto entro fine aprile, ma sulla data esatta non sono arrivate conferme dal produttore taiwanese.