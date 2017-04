Instagram mette ordine tra i post salvati

Filippo Vendrame,

A dicembre scorso, Instagram aveva introdotto la possibilità di permettere ai suoi utenti di salvare i messaggi preferiti degli altri utenti. Toccando il pulsante segnalibro presente in basso a destra sotto ogni foto o video, gli iscritti potevano salvare questi contenuti all’interno di una sezione apposita dell’applicazione per poterli rivedere comodamente in un secondo momento.

Tutti i contenuti salvati risultavano di utilizzo esclusivo, cioè solo l’utente che li aveva salvati poteva accedervi e nessuno poteva sapere cosa un utente avesse effettivamente salvato sul suo profilo. Una funzione semplice che ha trovato un buon riscontro tra gli iscritti al social network fotografico. Tuttavia, questa opzione presentava un preciso limite se utilizzata in maniera massiccia e cioè il disordine. Più gli utenti salvano post e più si creava una certa confusione nel ritrovare i contenuti salvati. Instagram, adesso, ha deciso di risolvere questo problema per mettere un po’ di ordine. Il social network, infatti, permette da adesso in poi di ordinare i post salvati in singole collezioni. In pochi passaggi gli utenti potranno inserire i post in precise raccolte esistenti o di nuova creazione.

Anche in questo caso le collezioni rimangono private rimanendo a disposizione solamente di chi le ha create. Tuttavia, questa novità che ricorda molto le possibilità offerte da Pinterest, aiuterà sicuramente a mettere un po’ di ordine tra le raccolte di post salvati dagli utenti.

Questa nuova funzionalità arriverà come parte dell’ultimo aggiornamento dell’app Instagram sia per iOS che per Android.