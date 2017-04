Moto E4 e Moto C, nuove informazioni e video

Luca Colantuoni,

Oltre ai Moto Z2, Motorola presenterà altri smartphone indirizzata alla fascia bassa del mercato. Si tratta della quarta generazione dei Moto E e della serie Moto C. Quest’ultima rappresenterà la nuova offerta entry level del produttore statunitense. Nel weekend sono trapelate diverse informazioni sui dispositivi, corredate di video che svelano il loro design.

I nuovi Moto E4 saranno disponibili in due versioni. Il Moto E4 avrà uno schermo da 5 pollici con risoluzione di 854×480 pixel, processore quad core MediaTek, 16 GB di storage e batteria da 2.800 mAh. Il Moto E4 Plus avrà invece uno schermo HD da 5,2 pollici, protetto da un vetro 2.5D, processore MediaTek e batteria da 5.000 mAh. Il design dei due smartphone sarà molto simile, ma il modello Plus (visibile nel video) avrà cornici più sottili, una fotocamera frontale con flash LED e il lettore di impronte digitali. La cover sarà rimovibile e gli utenti potranno scegliere varie alternative tramite Moto Maker.

Entrambi i Moto C e Moto C Plus avranno un display da 5 pollici, ma con differenti risoluzioni (854×480 e 1280×720 pixel, rispettivamente). Il Moto C verrà offerto nelle varianti 3G (processore MediaTek a 32 bit, 1 GB di RAM, 8/16 GB di storage) e 4G (processore MediaTek a 64 bit, 1 GB di RAM, 8/16 GB). Il Moto C Plus integrerà invece un processore MediaTek a 64 bit, 1 o 2 GB di RAM e 16 GB di storage. La fotocamera frontale (2 megapixel) è la stessa per tutte le versioni, mentre quella posteriore è da 5 megapixel per Moto C e da 8 megapixel per Moto C Plus.

Anche la cover posteriore dei Moto C/C Plus sarà rimovibile. Nonostante siano smartphone di fascia bassa, Motorola installerà Android Nougat. Il prezzo dovrebbe essere inferiore ai 100 dollari.