Ridley Scott porterà la realtà virtuale nei cinema

La realtà virtuale sta iniziando ad esprimere al meglio le proprie potenzialità sia nell’ambito videoludico che in quello legato all’intrattenimento multimediale. In quest’ultima prospettiva si inserisce l’iniziativa annunciata da RSA Films, casa di produzione cinematografica guidata da Ridley Scott, che mira a creare esperienze VR, AR e di mixed reality.

La prima, messa in campo grazie alla collaborazione siglata con Twentieth Century Fox e Technicolour, è dedicata ad Alien: Covenant, pellicola in arrivo anche nelle sale italiane il mese prossimo, sequel del film Prometheus visto nel 2012. Si tratterà molto probabilmente di un contenuto da fruire indossando il visore per la realtà virtuale, lanciato in concomitanza con il debutto del film nelle sale, come strumento di promozione. Un’esperienza non adatta ai più deboli di cuore, considerando il tema trattato. Queste le parole di Jules Daly, presidente RSA Films.

Abbiamo lavorato sodo sulla realtà virtuale negli ultimi anni e la creazione di una divisione dedicata a questa tecnologia sottolinea il nostro impegno nei confronti dei media immersivi, sia per il brand sia per l’intrattenimento.

L’iniziativa segue quella lanciata lo scorso anno, denominata The Martian VR Experience, in supporto al film Sopravvissuto: The Martian con Matt Damon, un’esclusiva per il visore PlayStation VR di Sony. Non è dato a sapere se quella dedicata ad Alien: Covenant sarà invece offerta anche per altri dispositivi.

Ridley Scott, oltre ad aver curato la direzione di Alien: Covenant, sta per portare al cinema l’atteso Blade Runner 2049 (in veste di co-produttore), sequel della pellicola cult del 1982. Protagonista sarà ancora una volta Harrison Ford (Rick Deckard), affiancato da Ryan Gosling nei panni dell’agente K. Il debutto nelle sale italiane è fissato per il 4 ottobre. Anche in questo caso arriverà un’esperienza VR realizzata ad hoc da Alcon Entertainment in partnership con Oculus VR.