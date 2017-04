Windows 10 Mobile CU solo per pochi smartphone

Filippo Vendrame,

Microsoft ha deciso di tagliare il supporto a molti vecchi smartphone Windows Phone oggi aggiornati regolarmente a Windows 10 Mobile. Con il rilascio della build 15204 Insider di Windows 10 Mobile, sostanzialmente la versione RTM di Windows 10 Creators Update per gli smartphone, la casa di Redmond ha confermato, purtroppo, una recente indiscrezione e cioè che l’aggiornamento arriverà ufficialmente solo per una manciata di smartphone e precisamente quelli nativi Windows 10 Mobie salvo un paio di eccezioni.

Inoltre, tutti gli smartphone lasciata fuori da Windows 10 Creators Update non riceveranno più nemmeno nuove build sviluppo. Per questi modelli, dunque, l’avvenutura di Windows 10 Mobile termina all’improvviso. Una notizia che sicuramente non è stata accolta bene da molti sviluppatori ed appassionati che ancora oggi utilizzavano vecchi smartphone per i test senza, tuttavia, presentare problemi di sorta. Tuttavia, la casa di Redmond ha giustificato questa scelta sottolineando di aver ricevuto molti feedback da parte degli sviluppatori che hanno portato a questa decisione. Indipendentemente dal reale motivo, la sostanza non cambia.

A seguito di questa mossa, gli smartphone ancora supportati dalla casa di Redmond rimarranno solamente una manciata ed alcuni sono modelli poco noti e dalla diffusione molto modesta. Con questo taglio, dunque, il futuro già molto incerto di Windows 10 Mobile scricchiola ulteriormente a meno di qualche sorpresa inattesa che molti utenti auspicano da tempo.

Si ricorda, che Windows 10 Creators Update per smartphone arriverà a partire dal prossimo 25 aprile. Di seguito la lista dei terminali supportati: