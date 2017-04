Windows 10 Redstone 3 build 16176 agli insider

Filippo Vendrame,

Microsoft, nel corso del fine settimana, ha rilasciato la nuova build 16176 di Windows 10 Redstone 3, i prossimo step di Windows 10 che arriverà pubblicamente per tutti i possessori di un PC Windows 10 verso la fine dell’anno, probabilmente nel periodo autunnale. La nuova build è stata distribuita a tutti gli iscritti al programma Windows Insider che hanno optato per l’opzione fast Ring.

Il change log ricalca sostanzialmente quello del rilascio della scorsa build. Microsoft, infatti, sta lavorando su OneCore, il cuore del sistema operativo apportando modifica strutturali che serviranno, poi, per accogliere tutte le vere novità che arriveranno successivamente. Proprio perché la casa di Redmond sta effettuando modifiche strutturali la build potrebbe risultare particolarmente instabile e ricca di bug. Il suggerimento, dunque, è quello di utilizzarla solamente all’interno di macchine adibite ai test e non su computer utilizzati quotidianamente per la produttività.

Microsoft non ha ancora voluto accennare nemmeno ad una novità che potrebbe arrivare con Windows 10 Redstone 3. Una scelta che non stupisce anche se gli appassionati e gli addetti ai lavori fremono per scoprire quale sarà il prossimo step di Windows 10.

Le novità saranno sicuramente svelate a Build 2017, il noto appuntamento annuale dedicato agli sviluppatori in cui Microsoft è solita svelare molte delle novità che intente portare all’interno dei suoi software e dei suoi servizi.

Tra circa un mesetto, dunque, tutte le novità di Redstone 3 saranno finalmente svelate.