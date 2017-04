Xbox One, le novità del prossimo update

Filippo Vendrame,

Microsoft, un po’ a sorpresa, ha annunciato una nuova serie di funzionalità per la sua console Xbox One. Queste novità arriveranno innanzitutto per i membri iscritti al programma Xbox Insider che hanno optato per l’Alpha Ring e successivamente per gli altri anelli. Sconosciuta la data per il debutto ufficiale per tutti i possessori della console di Microsoft. Per quanto riguarda le novità, sono tutte incentrate a migliorare l’esperienza di gioco della console.

La prima e probabilmente quella che risulterà più interessante, è la funzionalità “Party Overlay” che permetterà, in buona sostanza, di poter aprire durante la sessione di gioco una finestra per visualizzare la chat senza interrompere il gioco e senza dover aprire la “Guida”. Finestra di chat che sarà minimalista, poco invasiva e che andrà a sovrapporsi alla schermata di gioco. Questo nuovo update introduce la possibilità di sfruttare l’opzione “Arena” per creare e partecipare a tornei di Killer Instinct. La casa di Redmond ha lavorato molto bene anche ottimizzare diverse aree minori della piattaforma.

Per esempio, sono stati ottimizzati i Club e i feed delle notizie. Arriva, inoltre, il Captive Portal per le reti WiFi e tante altre piccole novità. Trattasi di un aggiornamento sicuramente non enorme ma che va nella giusta direzione nel voler ottimizzare la console per offrire un’esperienza di gioco migliore.

Novità più corpose saranno sicuramente annunciate a giugno durante E3 2017 quando Microsoft ufficializzerà anche la tanto attesa console Project Scorpio.