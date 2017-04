Un aggiornamento firmware per Canon EOS 5D Mark IV

Cristiano Ghidotti,

Presentata nell’estate dello scorso anno, Canon EOS 5D Mark IV è una reflex equipaggiata con sensore CMOS full frame da 30,4 megapixel, processore d’immagine DIGIC 6+ e indirizzata a chi della fotografia ha scelto di fare il proprio lavoro. La scheda tecnica, tra le altre cose, offre il modulo GPS per la geolocalizzazione, quello WiFi dedicato al trasferimento rapido dei file e la registrazione video in formato 4K (4096×2160 pixel a 30 fps).

Oggi il produttore annuncia il prossimo arrivo di un aggiornamento firmware che migliorerà alcuni aspetti della fotocamera. Si tratta di un update studiato sulla base dei feedback e dei suggerimenti raccolti dalla community di utenti. La novità introdotta riguarda la funzione C Log che assicura una gamma dinamica più ampia e un color grading più agevole. Questo riduce al minimo la perdita di dettagli nelle zone più chiare e più scure dell’immagine (evitando così di generare rumore), arrivando a 12 stop con sensibilità ISO impostata su un valore pari a 400.

Una soluzione pensata soprattutto per le riprese in condizioni di luce sfavorevoli. Ereditata dalla linea Cinema EOS, questa caratteristica offrirà a videomaker e filmmaker una maggiore libertà d’azione in fase di post-produzione, in particolare per quanto riguarda il processo di ricerca dell’uniformità cromatica con le riprese eseguite su altre videocamere, in modo da ottenere un risultato coerente e armonizzato.

Per installare il nuovo firmware sulla propria EOS 5D Mark IV sarà necessario mettere mano al portafogli, rivolgendosi a un centro assistenza autorizzato Canon e affrontando una spesa pari a 82,50 euro + IVA. L’operazione potrà essere effettuata a partire dal mese di giugno. La reflex, disponibile sul mercato a partire da settembre, è in vendita al prezzo di 4.169,99 euro per il solo corpo macchina.