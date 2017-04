Fujifilm: nuove ottiche per il medio formato GFX

Cristiano Ghidotti,

Tempo di novità in casa Fujifilm. Il produttore annuncia oggi il prossimo debutto di due nuove ottiche dedicate al sistema GFX medio formato, oltre a un aggiornamento firmware per il modello mirrorless GFX 50S e alla roadmap per l’arrivo degli obiettivi della gamma FUJINON GF.

Si parte dal FUJINON GF23mmF4 R LM WR, ottica con lunghezza focale equivalente a 18 mm nel formato full frame, indirizzata in primis a coloro che desiderano trarre il meglio dalla fotografia di paesaggio e architettura. Le distorsioni sono ridotte al minimo, nonostante l’inquadratura super grandangolare. Inoltre, l’elevato potere risolvente sull’intero fotogramma contente di immortalare i soggetti come li si vede nella realtà. Sarà disponibile a partire da fine maggio 2017, al prezzo di 2.845,00 euro.

FUJINON GF110mmF2 R LM WR è invece un obiettivo medio-tele per i ritratti, con lunghezza focale equivalente a 87 mm nel formato full frame. L’apertura del diaframma f/2.0 permette di generare un convincente effetto bokeh, con una sfocatura di tutto ciò che non si trova in primo piano, donando così tridimensionalità allo scatto. Lo si potrà acquistare da fine maggio 2017, al prezzo di 3.055,00 euro.

Si amplia così la gamma di obiettivi GF, che arriva a un totale di otto lenti, adatte a soddisfare pressoché qualsiasi esigenza fotografica. Di seguito la roadmap aggiornata.

L’ultima novità annunciata riguarda un aggiornamento firmware che porterà il software della mirrorless medio formato Fujifilm GFX 50S alla versione 1.10. L’update aggiungerà una funzione inedita per il tethering da computer tramite modulo WiFi e migliorerà la compensazione dell’esposizione, nonché le prestazioni dell’autofocus nelle condizioni più difficili. Anche in questo caso l’arrivo è fissato per la fine del mese di maggio.