Lenovo Flex 11 Chromebook, notebook e tablet

Luca Colantuoni,

I dati pubblicati da IDC evidenziano una leggera ripresa del mercato PC, probabilmente grazie alla diffusione dei Chromebook. Lenovo vuole quindi approfittare della situazione con l’annuncio del nuovo Flex 11, un convertibile che può essere utilizzato come notebook o come tablet, ruotando lo schermo di 360 gradi. Leggendo le specifiche appare evidente che il dispositivo è stato progettato per sfruttare al massimo l’ampio catalogo di app Android.

La cerniera che unisce la due parti del Flex 11 consente di sfruttare quattro modalità d’uso (laptop, tablet, tent e watch), in base ai contenuti visualizzati sullo schermo IPS touch da 11,6 pollici con risoluzione di 1366×768 pixel e trattamento antiriflesso. La dotazione hardware comprende inoltre un processore quad core ARM a 2,1 GHz, affiancato da 4 GB di RAM LPDDR3 e 32 GB di memoria flash eMMC, espandibili con schede microSD. Come altri Chromebook in commercio, anche il prodotto Lenovo possiede alcune caratteristiche “rugged”: resistenza alle cadute da 75 centimetri di altezza e tastiera resistente ai liquidi (fino a 330 ml).

La connettività è garantita dal modulo WiFi 802.11a/g/n/ac. Sono presenti anche una webcam HD a 720p, l’uscita HDMI, jack audio da 3,5 millimetri, porte USB 3.0 Type-A e USB Type-C. La batteria, di cui non è nota la capacità, offre un’autonomia massima di 10 ore. Dimensioni e peso sono 296x206x21,2 millimetri e 1,35 Kg, rispettivamente.

Il sistema operativo è ovviamente Chrome OS. L’utente troverà diverse applicazioni preinstallate e altre possono essere scaricate dal Chrome Web Store. Nei prossimi mesi verrà rilasciato un aggiornamento che aggiungere il supporto per le app Android, consentendo l’accesso all’enorme catalogo del Google Play Store. Il Flex 11 Chromebook sarà in vendita entro fine mese ad un prezzo di 279 dollari.