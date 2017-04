Arriva Now TV Mobile, prezzi ridotti sui device

Marco Grigis,

Now TV, la piattaforma di streaming targata Sky, ampia ulteriormente la propria offerta dopo l’introduzione, nelle scorse settimane, sia della riproduzione in HD che della visione contemporanea su due diversi dispositivi. Nasce oggi Now TV Mobile, una declinazione dell’offerta dei ticket “Intrattenimento” e “Serie TV” pensata per gli utenti di smartphone e tablet. Una proposta dal prezzo davvero allettante, per non perdersi i telefilm di culto e le produzioni Sky nemmeno in movimento.

Now TV Mobile offre l’accesso ai classici ticket “Intrattenimento” e “Serie TV”, per l’occasione abbinati in un’unica tariffa da 6.99 euro al mese. Accessibile unicamente su smartphone e tablet, l’offerta è pensata per coloro che desiderano fruire i contenuti della piattaforma anche in movimento, si tratti di dirette o di programmi on demand, senza alcun vincolo di abbonamento.

Rispetto ai classici listi di Now TV, oggi chiamato Now TV All Screens, i vantaggi per chi non volesse avvalersi di un grande schermo sono del tutto evidenti: anziché corrispondere 9.99 euro per il singolo ticket, si potrà godere della programmazione delle due alternative a poco meno di 7 euro. Come facile intuire, Now TV Mobile non prevede lo streaming in HD, così come invece avviene per il servizio classico, né la possibilità di avvalersi dell’opzione “+”. Sempre analogamente alla versione classica, i nuovi utenti potranno provare gratuitamente Now TV Mobile per 14 giorni, per poi confermare o rifiutare l’attivazione del ticket. L’abbonamento, in ogni caso, non prevede alcun vincolo e può essere disattivato in qualsiasi momento.

Non è però tutto, sul fronte delle novità targate Sky. Così come confermato dal gruppo in un comunicato inoltrato alla stampa, l’azienda nelle prossime settimane abiliterà la visione di Now TV anche su Chromecast, il diffusissimo dongle HDMI targato Google. Si amplia, così, la disponibilità di fruizione del servizio principale, oltre a smartphone, tablet, console di gaming, smart TV e Now TV Box.