Samsung Galaxy S8, bello e impossibile da riparare

Le prime recensioni pubblicate online attribuiscono punteggi molto alti ai due smartphone di Samsung. Il giudizio espresso al termine del teardown effettuato da iFixit è invece piuttosto negativo. I Galaxy S8 e S8+ condividono infatti gli stessi “difetti” dello sfortunato Galaxy Note 7 e quindi lo stesso indice di riparabilità. Durante lo smontaggio sono stati scoperti alcuni dettagli interessanti sulla batteria.

Le uniche differenze tra i due modelli sono la dimensione dello schermo (5,8 pollici per il Galaxy S8 e 6,2 pollici per il Galaxy S8+) e la capacità della batteria, rispettivamente da 3.000 mAh e 3.500 mAh. La disposizione interna è componenti è quindi identica. L’utilizzo di un “sandwich” formato dal frame in alluminio e dal vetro rende piuttosto difficile aprire gli smartphone. L’operazione, che richiede un utensile specifico per riscaldare la colla, può causare la rottura delle parti frontale e posteriore. Gli esperti di iFixit hanno notano che alcuni componenti (lettore di impronte, fotocamere e jack audio) sono modulari, quindi possono essere sostituiti (in teoria).

La scoperta più interessante riguarda la batteria. Quella trovata nei due Galaxy S8 è stata prodotta dalla stessa azienda (Samsung SDI) che ha fornito la batteria del Galaxy Note 7. Anche la posizione e lo spazio intorno all’alloggiamento è praticamente identico. Inoltre la colla complica l’eventuale sostituzione in caso di problemi. Ciò significa che il produttore coreano ha riposto la massima fiducia nel nuovo 8-Point Battery Safety Check.

Al termine del teardown, iFixit ha attribuito ai Galaxy S8 e S8+ lo stesso punteggio (4/10) del Galaxy Note 7, a causa della presenza della colla, del vetro su entrambi i lati e dell’impossibilità di sostituire il vetro frontale, senza distruggere il display curvo.