Unieuro regala una bicicletta

Unieuro ha lanciato il nuovo volantino delle offerte valido da oggi 19 aprile sino al prossimo 3 maggio 2017. Volantino che si caratterizza per una promozione davvero molto interessante. Tutti coloro che spenderanno almeno 499 euro in prodotti riceveranno in regalo una bicicletta “cafè racer” del valore di 299 euro. Trattasi di un regalo curioso ma sicuramente molto ghiotto. Non solo promozione, comunque, perchè Unieuro mette a disposizione una selezione di prodotti di ultima generazione, anche in sconto, in diverse categorie come smartphone, tablet, computer, gadget e molto altro ancora.

Tra gli smartphone, per esempio, debutta l’LG G6 a 749,90 euro. Non mancano nemmeno Huawei P10 Plus e P10 rispettivamente a 849 euro e 679 euro. Presente anche il sempre ottimo Galaxy S7 a 579 euro. Per gli appassionati di gaming, Unieuro propone la console Xbox One S 500GB con il gioco Fifa 17 al prezzo di 269,99 euro. Non manca nemmeno la PS4 Slim con doppio controller e Batman Trilogy al prezzo di 249,99 euro. La catena di elettronica inserisce anche la console ibrida Nintendo Switch al prezzo di 329,99 euro. Per chi fosse intenzionato a cambiare computer con un prodotto di ultima generazione con Windows 10, Unieuro nel nuovo volantino propone molti modelli di grandi marchi come HP e Lenovo.

Per chi ama l’alta definizione, il volantino offre tantissimi nuovi modelli di televisori di ultima generazione. Al riguardo si evidenzia, per esempio, il Samsung TV LED Smart Ultra HD 4K UE49KU6450 al prezzo di 699 euro. Infine, presenti tanti gadget su cui spicca l’hoverboard Ninebot Mini Pro venduto al prezzo di 699 euro.