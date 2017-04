Amazon, un successo il negozio Handmade

Filippo Vendrame,

Dal lancio del negozio Handmade, centinaia di migliaia di prodotti fatti a mano sono stati messi in vendita nei cinque siti web europei di Amazon. Il risultato è che più di 5.000 venditori italiani ed europei stanno vendendo le proprie creazioni nel negozio Handmade su Amazon. Un risultato notevole che permette ad artigiani e piccoli negozi di poter ampliare il loro business e farsi conoscere da molte più persone.

Come sottolinea Francois Saugier, Vice President for Amazon Seller Services in Europe, Handmade offre un’opportunità unica per far crescere efficacemente e rapidamente il proprio business, consentendo di focalizzare l’attenzione su ciò che più conta: la realizzazione di articoli unici per i clienti. Infatti, i clienti di tutta Europa possono esplorare e conoscere i prodotti fatti a mano dagli artigiani provenienti da più di 50 Paesi. Handmade, infatti, è disponibile su amazon.co.uk, amazon.de, amazon.fr, amazon.it e amazon.es. Inoltre, per migliorare il loro business ed offrire una servizio di valore aggiunto per i loro clienti, molti dei venditori che operano su Handmade si sono affidati ai servizi di Logistica offerti da Amazon.

Questo importante strumento messo a disposizione da Amazon immagazzina, preleva, impacchetta e consegna prodotti ai clienti per conto dei venditori. Chi tra loro ha aderito al programma Logistica di Amazon ha visto crescere le proprie opportunità di vendita 5 volte in più, in media, rispetto ai venditori che hanno gestito personalmente le spedizioni.

Gli artigiani ed i piccoli negozi interessati a vendere su Amazon Handmade potranno beneficiare, in definitiva, di un supporto tecnico, di una maggiore visibilità, di un sistema di reportistica avanzato e di una gestione degli ordini facile e veloce.