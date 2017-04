Car sharing: l’evoluzione è in una chiave digitale

Cristiano Ghidotti,

Siamo abituati a pensare al car sharing come a un servizio offerto a chi vive e si muove in città. Una piattaforma per il noleggio dei veicoli a disposizione di tutti, che potenzialmente rende superflui l’acquisto e il mantenimento di un mezzo di proprietà. Un modello che spinge il passaggio dal tradizionale concetto di ownership a quello di usership, in piena ottica mobility as a service. Si tratta però di forme di business gestite perlopiù da aziende o, in alcuni casi, da amministrazioni locali. Il prossimo step evolutivo di questo approccio a una forma di mobilità connessa e innovativa consisterà nel rendere chiunque protagonista di entrambe le facce della medaglia: tutti potranno affittare un’automobile, ma anche metterla a disposizione degli altri.

Il progresso tecnologico abiliterà scenari di questo tipo. Una dimostrazione concreta arriva dalla partnership siglata tra la divisione Automotive di Ericsson e Lynk & Co, automaker che quest’anno avvierà la commercializzazione del SUV 01. Si tratta di un sistema che, basandosi su un’infrastruttura cloud, metterà in comunicazione i proprietari dei veicoli con chi li sta cercando.

Lo scambio delle informazioni avviene tramite un’applicazione, Share my Car, integrata nel sistema di infotainment a bordo della vettura e da installare sui dispositivi mobile. Chi possiede l’auto stabilisce un lasso di tempo in cui offrire il noleggio (ad esempio quando si trova in ufficio o in casa) e con chi effettuare la condivisione (amici, colleghi, chiunque). Una volta avviato lo sharing, il veicolo può essere trovato e prenotato da chi si trova nelle vicinanze. Il funzionamento è ben spiegato dal video in streaming di seguito.

La consegna delle chiavi è resa superflua dall’impiego della Digital Key messa a punto dall’automaker. Non è più un dispositivo fisico a garantire l’accesso all’abitacolo, ma un sistema smaterializzato, invisibile, smart. Queste le parole di Alain Visser, presidente di Lynk & Co.

La connettività è nel DNA di Lynk & Co ed è al centro della proposta del nostro marchio. Le nostre vetture sono costruite su una serie di tecnologie fondamentali ed Ericsson è ovviamente un partner d’eccellenza per lo sviluppo della nostra macchina digitale. La soluzione della “chiave digitale” è nata da un innovativo sforzo di progettazione congiunta e, attraverso la tecnologia cloud, siamo in grado di offrire ai nostri clienti un servizio completo e nuove funzionalità.

Una volta riconsegnato il mezzo, il proprietario viene avvisato e può attribuire un rating a chi lo ha guidato, così che il giudizio possa essere consultato dall’intera community. L’infrastruttura che gestisce tutti i dati è realizzata da Ericsson (è solo una delle molte applicazioni in arrivo con l’era del 5G) e fa leva sulle competenze del gruppo svedese nel campo della Internet of Things, come sottolinea Charlotta Sund, Head of IoT.