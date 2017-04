CarPlay soddisfa l’85% degli utenti Apple

Marco Grigis,

CarPlay, il sistema voluto da Apple per portare la comodità di iOS sul cruscotto delle automobili, sembra trovare i favori e il gradimento degli utenti. È quanto rivela una richiesta condotta da Strategy Analytics, che mostra come l’85% degli utilizzatori sia soddisfatto dalle funzioni garantite dal gruppo di Cupertino.

Un risultato forse non sorprendente, poiché CarPlay cerca di riprodurre fedelmente l’affidabilità e la semplicità d’uso di iOS, di conseguenza i possessori di un iPhone o un iPad non incontreranno grandi intoppi nel fruire del sistema all’interno delle loro vetture. Secondo quanto reso noto dalla società d’analisi, il 31% degli utilizzatori si rivelerebbe “molto soddisfatto”, seguito da un 54% di intervistati “soddisfatti”. In definitiva, ben l’85% del campione approva la soluzione voluta da Cupertino: le interviste sono state condotte negli Stati Uniti, sui proprietari di automobili prodotte nel 2016 e nel 2017 e consegnate agli acquirenti con CarPlay nella dotazione di base.

Dei soddisfatti, il 43% consiglierebbe CarPlay a terzi, mentre il 37% si dichiara probabilmente interessato a suggerire il sistema ai conoscenti. Tra gli usi più diffusi, invece, l’infotainment, la navigazione, le informazioni sul traffico e la possibilità di gestire alcune funzioni telefoniche e di comunicazione mantenendo le mani sempre salde sul volante.

Non è però tutto: il 70% degli intervistati, già in possesso di un sistema di navigazione oltre alle Apple Maps incluse in CarPlay, sostiene di sfruttare maggiormente l’alternativa targata mela morsicata, mentre il 59% preferisce la proposta di Cupertino all’impianto radio già montato sulla vettura.

Tra gli ambiti in cui la tecnologia può ancora migliorare, infine, si segnala l’abilità di Siri nel comprendere il conducente: non sempre, infatti, l’assistente vocale interpreterebbe in modo corretto le richieste d’informazione avanzate dal guidatore. CarPlay trova oggi spazio su oltre 200 vetture di produttori diversi, almeno negli Stati Uniti, nonché in soluzioni di terze parti di Alpine, Pioneer e Kenwood.