Cellulari e tumori, c’è un legame

Filippo Vendrame,

Per la prima volta al mondo un Tribunale ha riconosciuto la correlazione tra uso del cellulare ed effetto cancerogeno. Il caso è tutto italiano e la sentenza arriva dal Tribunale di Ivrea dove il giudice Luca Fadda ha riconosciuto il nesso causale fra l’utilizzo errato del cellulare e l’insorgere del tumore. La vicenda riguarda un dipendente di Telecom Italia, Roberto Romeo, che 7 anni fa aveva scoperto di avere un tumore benigno al cervello (neurinoma dell’acustico) che ha portato, comunque, ad una situazione invalidante in quanto per curare la malattia è stato necessario asportare il nervo acustico dell’orecchio destro con il risultato che da quell’orecchio Roberto Romeo non sente più nulla.

Il protagonista di questa storica sentenza spiega che per 15 anni ha dovuto utilizzare moltissimo il cellulare, anche per 3-4 ore al giorno, senza auricolare, in quanto spesso in movimento per lavoro. Con il passare del tempo Roberto Romero ha iniziato a provare dei fastidi all’orecchio, una sorta di sensazione di orecchie tappate. In un primo momento aveva pensato ad una banale infezione ma poi nel 2010 la scoperta choc e cioè il tumore al cervello. La sentenza del Tribunale di Ivrea ha disposto che al lavoratore della Telecom Italia vada una rendita vitalizia da malattia professionale di circa 500 euro al mese che sarà pagata da Inail.

Il Tribunale, infatti, ha riconosciuto un danno biologico permanente del 23%. La sentenza, come prevedibile, ha fatto rapidamente il giro della rete e del mondo in pochi minuti ed ha riaperto il dibattito sul nesso tra l’uso dei dispositivi wireless come i cellulari e l’insorgere dei tumori. Un tema delicatissimo che vede sulla bilancia molte perizie a favore ed altrettante a sfavore. Ancora non ci sarebbero dati certi, infatti, sull’effettiva pericolosità dei cellulari.

L’OMS ha classificato il rischio relativo alle radiazioni dei cellulari con l’etichetta “2B”. Questa definizione significa che un agente è “possibilmente cancerogeno”, il che indica una possibilità non ancora sufficientemente dimostrata o dimostrabile.

Secondo, infatti, l’Organizzazione Mondiale per la Salute, la casistica è estremamente limitata e gli effetti deleteri sul corpo umano sono da valutarsi soltanto nel lungo periodo. Questo significa che i dati oggi a disposizione possono non essere sufficientemente attendibili e che quindi il problema dovrà essere studiato nel lungo periodo.

Nessuna certezza, dunque, ma nemmeno l’esclusione che i cellulari siano del tutto innocenti. Al momento, dunque, l’unica accortezza è quella di utilizzare il cellulare con alcune semplici regole come sfruttare il più possibile gli auricolari e preferire i messaggi alle telefonate. Piccole precauzioni che alla lunga potrebbero fare la differenza.

In ogni caso, la sentenza del Tribunale di Ivrea aprirà quasi certamente un nuovo dibattito che se costruttivo non potrà che portare benefici, perchè la salute è troppo importante perchè ci si fermi ad una semplice sentenza di un giudice.