HTC U sarà annunciato il 16 maggio

Luca Colantuoni,

Il nuovo top di gamma del produttore taiwanese verrà presentato ufficialmente il prossimo 16 maggio. La data è stata confermata con un post pubblicato su Twitter, al quale è allegato un breve video che evidenzia la principale caratteristica dello smartphone. HTC U consentirà infatti di interagire con i contenuti mostrati sullo schermo, premendo i lati. La funzionalità, nota come Edge Sense, è stata scoperta diversi mesi fa.

La serie U è attualmente composta da due modelli (U Ultra e U Play) che non hanno ottenuto giudizi molto positivi dalla stampa specializzata. HTC deve quindi svelare uno smartphone veramente rivoluzionario per tentare di contrastare il duopolio Samsung-Apple e la crescente popolarità dei produttori cinesi. Il nuovo HTC U, nome in codice Ocean, integra sensori di pressione nelle cornici laterali che rilevano le gesture dell’utente. È possibile quindi eseguire alcune azioni, come tap e scrolling, senza toccare lo schermo.

In base alle ultime indiscrezioni, HTC U dovrebbe avere uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel), un processore Snapdragon 835, 4 GB di RAM, fotocamere da 12 e 16 megapixel, audio in alta risoluzione, certificazione IP57 e sistema operativo Android 7.1 Nougat con interfaccia Sense 9.