Huawei annuncia due tablet MediaPad T3

Luca Colantuoni,

Huawei ha svelato due nuovi tablet Android di fascia media. Si tratta dei MediaPad T3 da 8 pollici e MediaPad T3 7 da 7 pollici, entrambi con telaio in alluminio, nonostante il prezzo piuttosto basso. Oltre che per la diagonale dello schermo, i due modelli si distinguono per una diversa dotazione hardware e software. Il produttore cinese non ha comunicato se e quando verranno distribuiti anche in Europa.

Il MediaPad T3 è ovviamente il modello migliore. Il tablet possiede un display IPS da 8 pollici con risoluzione HD (1280×800 pixel), filtro per la luce blu e modalità notturna. Huawei ha scelto un processore quad core Snapdragon 425 a 1,4 GHz, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash. È disponibile anche una versione con 3 GB di RAM e 32 GB di storage. Le fotocamere hanno una risoluzione di 5 e 2 megapixel, mentre la connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n dual band (2,4 e 5 GHz), GPS e LTE (variante KOB-L09).

La batteria ha una capacità di 4.800 mAh. Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat, personalizzato con l’interfaccia EMUI 5.1. I prezzi sono 219,00 euro per il MediaPad T3 con 2 GB di RAM, 16 GB di storage e chip WiFi e 239,00 euro per la variante con modulo LTE.

Il MediaPad T3 7 rappresenta invece l’offerta entry level. Il tablet possiede uno schermo IPS da 7 pollici con risoluzione di 1024×600 pixel. La dotazione hardware comprende un processore quad core MediaTek MT8127 a 1,3 GHz, affiancato da 1 o 2 GB di RAM e 8/16 GB di memoria flash. Entrambe le fotocamera hanno una risoluzione di 2 megapixel, mentre le uniche opzioni di connettività sono il WiFi e il GPS.

La batteria ha una capacità di 3.100 mAh. Il sistema operativo è Android Marshmallow con interfaccia EMUI 4.1. Il prezzo della versione con 8 GB è 129,00 euro.